कॉफी प्रेमी हैं तो एक बार बनाकर पिएं कारमेल मैकियाटो, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
कारमेल मैकियाटो एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय कॉफी पेय है, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है। यह पेय कॉफी प्रेमियों के बीच खासा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें मीठे और कड़वे का बेहतरीन संतुलन होता है। इस लेख में हम आपको कारमेल मैकियाटो की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को भी खुश कर सकते हैं।
सामग्री
कारमेल मैकियाटो के लिए जरूरी चीजें
इस पेय को बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक कप दूध, एक कप गाढ़ी कॉफी, 2 चम्मच कारमेल सिरप, एक चम्मच चीनी, थोड़ा-सा वेनिला एसेंस और ऊपर के डालने के लिए क्रीम। आप चाहें तो कारमेल सिरप की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ताजगी के लिए बर्फ का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे पेय और ठंडा हो जाएगा।
#1
दूध को गर्म करें
सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। ध्यान रखें कि दूध को उबालना नहीं है, बस उसे हल्का गर्म कर लें, ताकि वह पीने लायक हो जाए। आप चाहें तो दूध को फेने वाली मशीन की मदद से थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। गाढ़ा करने से दूध में हवा मिलती है और उसका टेक्सचर क्रीमी हो जाता है, जो पेय को और भी स्वादिष्ट बनाता है।
#2
गाढ़ी कॉफी तैयार करें
अब बारी आती है गाढ़ी कॉफी बनाने की। इसके लिए आपको एक कॉफी मशीन या फिर मोका पॉट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कॉफी मशीन है तो उसमें पानी भरकर उसे चालू कर दें और कॉफी पाउडर को मशीन के फिल्टर में डालकर कॉफी बनाएं। अगर आपके पास कॉफी मशीन नहीं है तो आप मोका पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से गाढ़ी कॉफी बनाना आसान है।
#3
पेय को सजाएं
अब जब आपका दूध, गाढ़ी कॉफी और कारमेल सिरप तैयार हो जाएं तो एक बड़े गिलास में पहले थोड़ा-सा कारमेल सिरप डालें, फिर उसमें गर्म दूध डालें। इसके बाद गिलास में धीरे-धीरे गाढ़ी कॉफी डालें, ताकि उसकी परत ऊपर की ओर बनी रहे। अंत में ऊपर से क्रीम डालकर अपने कारमेल मैकियाटो को सजाएं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा और कारमेल सिरप भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।