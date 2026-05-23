बिना एस्प्रेसो मशीन के भी आप घर पर बना सकते हैं कैफे जैसी कॉफी, जानिए तरीका

कॉफी का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। खासतौर से जब बात कैफे स्टाइल कॉफी की हो, जो इतनी स्वादिष्ट होती है कि एक कप और मांगने का मन करता है। हालांकि, इसे घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपके पास एस्प्रेसो मशीन भी नहीं है तो भी आप कैफे स्टाइल कॉफी आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके लिए जरूरी चीजें और रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां कॉफी के लिए जरूरी चीजें कैफे जैसी कॉफी बनाने के लिए आपको बहुत ही साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक कप गर्म दूध, एक चम्मच झटपट बनने वाला कॉफी पाउडर, एक चम्मच चीनी, थोड़ा गर्म पानी, थोड़ी-सी मलाई या क्रीम और थोड़ा कोको पाउडर चाहिए होगा। अगर आप दूध नहीं पीते तो आप केवल पानी या फिर लैक्टोज मुक्त दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़क कॉफी पसंद है तो कॉफी पाउडर की मात्रा बढ़ा लें।

#1 दूध को करें गर्म सबसे पहले एक बर्तन में सही मात्रा में दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। जब आपको लगे कि दूध गर्म हो गया है तो गैस बंद कर दें। अगर आपको ज्यादा झागदार कॉफी पसंद है तो दूध को ज्यादा गर्म न करें और उसे फेंटकर झागदार बना लें। इसके बाद दूध को कप में डालकर एक तरफ रख दें। इससे जब तक कॉफी पाउडर आधी मिलेगा, दूध सही तापमान पर भी आ जाएगा।

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#2 कॉफी का मिश्रण बनाएं कॉफी के मिश्रण के लिए एक कटोरे में एक चम्मच झटपट बनने वाला कॉफी पाउडर, एक चम्मच चीनी और थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो चीनी की जगह शहद या मेपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि यह हल्के भूरे रंग का न हो जाए। ध्यान रखें कि इस मिश्रण को फेंटने के लिए आपको लगभग 5 से 7 मिनट लग सकते हैं।

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