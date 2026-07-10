चिपचिपे नहीं बनेंगे चावल, अगर आप रखेंगे इन बातों का विशेष ध्यान

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पानी की सही मात्रा रखें

चावल पकाने के लिए पानी की सही मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर एक कप चावल के लिए 2 कप पानी लेना सही होता है। हालांकि, अगर आप ज्यादा नरम चावल पसंद करते हैं तो आप 3 कप पानी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सख्त चावल पसंद करते हैं तो 2 कप पानी ही काफी होगा। सही मात्रा में पानी लेने से चावल चिपचिपे नहीं होते और उनका स्वाद भी अच्छा होता है।