चिपचिपे नहीं बनेंगे चावल, अगर आप रखेंगे इन बातों का विशेष ध्यान
क्या है खबर?
चावल हमारे खान-पान का एक अहम हिस्सा हैं। कई बार चावल बनाते समय वे चिपचिपे हो जाते हैं, जो खाने का मजा खराब कर सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी का सही मात्रा में न होना, अच्छी तरह से उन्हें न धोना या पकाने का तरीका सही न होना। हालांकि, कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं और स्वादिष्ट और खिले-खिले चावल बना सकते हैं।
#1
चावल को धोकर साफ करें
चावल को पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें चावल डालें और फिर उन्हें 2-3 बार अच्छे से धो लें। इससे चावल के ऊपर की परत हट जाएगी और वे पकाने के दौरान चिपचिपे नहीं होंगे। इसके अलावा चावल को धोने से उनमें से किसी भी तरह की गंदगी या धूल हट जाएगी, जिससे चावल का स्वाद भी बेहतर होगा।
#2
पानी की सही मात्रा रखें
चावल पकाने के लिए पानी की सही मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर एक कप चावल के लिए 2 कप पानी लेना सही होता है। हालांकि, अगर आप ज्यादा नरम चावल पसंद करते हैं तो आप 3 कप पानी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सख्त चावल पसंद करते हैं तो 2 कप पानी ही काफी होगा। सही मात्रा में पानी लेने से चावल चिपचिपे नहीं होते और उनका स्वाद भी अच्छा होता है।
#3
धीमी आंच पर पकाएं
चावल बनाते समय धीमी आंच पर ही उन्हें पकाना चाहिए। तेज आंच पर पकाने से चावल बाहर से जल्दी पक जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इससे चावल चिपचिपे भी हो सकते हैं। इसलिए, हमेशा चावल को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि वे पूरी तरह से पकें और चिपचिपे न हों। इसके अलावा धीमी आंच पर पकाने से चावल का स्वाद भी बेहतर होता है और वे ज्यादा पौष्टिक बनते हैं।
#4
ढक्कन लगाकर पकाएं
चावल पकाते समय ढक्कन लगाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे भाप अंदर ही रहती है और चावल अच्छे से पकते हैं। इसके अलावा ढक्कन लगाने से चावल जल्दी पक जाते हैं और उनमें से निकलने वाली भाप चिपचिपे होने से रोकती है। अगर आप चावल को बिना ढक्कन के पकाते हैं तो उनमें से निकलने वाली भाप बाहर चली जाती है, जिससे वे सही तरीके से नहीं पकते और चिपचिपे भी हो सकते हैं।