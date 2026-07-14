जीवनशैली में ये 5 छोटे-छोटे बदलाव करके आप हर महीने बचा सकते हैं पैसे, जानें
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हर महीने की कमाई से कुछ पैसे बचाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसके लिए लोग कई तरह के तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन कई बार ये तरीके काम नहीं आते हैं। ऐसे में अगर हम आपको कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने के लिए कहें, जिससे हर महीने आपकी बचत बढ़ सकती है तो क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं कि जीवनशैली में कौन-कौन से छोटे-छोटे बदलाव करके आप पैसे बचा सकते हैं।
#1
पानी का करें सही उपयोग
पानी का उपयोग करते समय उसे बचाने की कोशिश करें। जैसे नहाते समय बाल्टी का इस्तेमाल करें और गिलास में पानी भरकर उसका इस्तेमाल करें।
इससे आप पानी की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बगीचे में पानी डालने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो उसे खुला न रखें।
पाइप के आगे स्विच लगवाएं, ताकि जब आपको पानी डालना न हो तब पाइप का पानी न बहे। इससे पानी की बचत होगी।
#2
मेट्रो या बस में करें सफर
अगर आपको ऑफिस जाने के लिए रोजाना मेट्रो या बस से सफर करना पड़ता है तो अपनी यात्रा को सस्ती बनाने के लिए मेट्रो या बस का पास बनवा लें।
अगर आपकी ऑफिस मेट्रो से 30 किलोमीटर दूर है तो महीने का मेट्रो पास बनवाने से आपकी यात्रा का किराया कम आएगा।
इसके अलावा अगर आप मेट्रो या बस से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं तो रोजाना टिकट खरीदने के बजाय मेट्रो या बस का पास बनवाएं।
#3
घर से बाहर खाने के बजाय घर का बना खाना खाएं
अगर आप घर से बाहर रहकर खाना खाते हैं तो हर दिन आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए, घर से बाहर खाना खाने के बजाय घर का बना खाना खाएं।
इससे आपके स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और आप हर महीने कुछ पैसे भी बचा सकेंगे। इसके अलावा घर का बना खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।
इसी के साथ घर का बना खाना खाने से पैसे की भी बचत होती है।
#4
बिजली की बचत करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं
घर में बिजली की बचत करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे जब भी आप कमरे से बाहर जाएं तो लाइट और पंखे बंद कर दें।
इसके अलावा दिन के समय खिड़कियों की मदद से कमरे को रोशन रखें और रात के समय कम बिजली खर्च करने वाले बल्ब का इस्तेमाल करें।
साथ ही घर में ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करें, जो कम बिजली का उपयोग करते हों। बिजली की बचत करने से बिल कम आएगा।
#5
ऑनलाइन खरीदारी करते समय सोचें
अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं तो अपने बजट से बाहर न जाएं और सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदें, जो आपकी जरूरत की हों।
इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी करते समय छूट और ऑफर्स पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कीमत को अन्य वेबसाइट पर जांच लें।
ऐसा करने से आपको सही कीमत पर सही चीज मिलेगी और आप ज्यादा पैसे भी खर्च होने से बचा सकेंगे।