पैरों की शेविंग के दौरान इन 5 हैक्स को अपनाने से नहीं होंगे इन्ग्रोथ बाल
क्या है खबर?
इन्ग्रोथ बाल की समस्या तब होती है जब शेव करने के बाद बाल त्वचा के अंदर बढ़ने लगते हैं, जिससे दर्द और खुजली हो सकती है। यह समस्या खासकर महिलाओं के लिए काफी परेशान करती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप इन्ग्रोथ बालों से बच सकते हैं और अपनी त्वचा को मुलायम और चिकना रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी शेविंग प्रक्रिया को और भी आरामदायक बना सकते हैं।
#1
शेविंग करने से पहले त्वचा को साफ करें
शेविंग करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप अपने पैरों को गर्म पानी से धो सकते हैं या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा की गंदगी और तेल हट जाएंगे, जिससे शेविंग करना आसान हो जाएगा और बालों की जड़ें भी नरम हो जाएंगी।
इसके अलावा यह प्रक्रिया इन्ग्रोथ बालों की संभावना को कम करती है, जिससे आपकी त्वचा चिकनी और मुलायम बनेगी।
#2
त्वचा को रगड़कर साफ करें
शेविंग से पहले त्वचा को रगड़कर साफ करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे मृत त्वचा हट जाती है और बालों की जड़ें साफ हो जाती हैं। इसके लिए आप शक्कर के स्क्रब या किसी घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे न केवल त्वचा की चमक बढ़ेगी बल्कि इन्ग्रोथ बालों की संभावना भी कम होगी। नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी त्वचा मुलायम और चिकनी बनेगी, जिससे शेविंग करना और भी आसान हो जाएगा।
#3
सही रेजर का चयन करें
शेविंग के लिए सही रेजर का चयन करना बहुत जरूरी है। हमेशा नए और तेज रेजर ब्लेड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा पर कम दबाव पड़े और इन्ग्रोथ बालों की संभावना कम हो।
पुराने या खराब रेजर ब्लेड से शेविंग करने से त्वचा पर जलन हो सकती है और इन्ग्रोथ बाल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका रेजर साफ और तेज हो ताकि आपकी शेविंग प्रक्रिया आरामदायक रहे।
#4
शेविंग क्रीम या जेल लगाएं
शेविंग करने से पहले अपनी त्वचा पर अच्छी गुणवत्ता वाली शेविंग क्रीम या जेल लगाना जरूरी है। इससे त्वचा मुलायम बनी रहती है और रेजर आसानी से फिसलता है, जिससे कटने की संभावना कम होती है।
इसके अलावा शेविंग क्रीम या जेल लगाने से बालों की जड़ें नरम हो जाती हैं, जिससे इन्ग्रोथ बाल होने की संभावना कम होती है। यह प्रक्रिया आपकी शेविंग को और भी आरामदायक और सुरक्षित बनाती है।
#5
शेविंग के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं
शेविंग के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि आपकी त्वचा में नमी बनी रहे और सूखापन न हो। इसके लिए आप कोई हल्का लोशन या क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा को पोषण दे सके।
इससे आपकी त्वचा मुलायम और चिकनी बनेगी और इन्ग्रोथ बाल होने की संभावना भी कम होगी।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपनी शेविंग प्रक्रिया को और भी आरामदायक बना सकते हैं और इन्ग्रोथ बालों से बच सकते हैं।