बच्चों के लिए सनस्क्रीन खरीद रहे हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान

बच्चों की सनस्क्रीन में हमेशा प्राकृतिक सामग्री होनी चाहिए।

रासायनिक तत्व युक्त सनस्क्रीन बच्चों की नाजुक त्वचा पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए ऐसी सनस्क्रीन चुनें, जिसमें एलोवेरा, नारियल तेल या प्राकृतिक तत्व हों। ये तत्व न केवल उनकी त्वचा को सुरक्षा देंगे बल्कि इसे नमी भी प्रदान करेंगे।

इसके अलावा प्राकृतिक सामग्री वाली सनस्क्रीन बच्चों की त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं।