बच्चों के लिए सनस्क्रीन खरीद रहे हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और उन्हें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए सही सनस्क्रीन चुनना आसान नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपने बच्चे के लिए सही सनस्क्रीन का चयन कर सकते हैं और उनकी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
उम्र का ध्यान रखें
बच्चों की उम्र के अनुसार ही सनस्क्रीन का चयन करें। नवजात शिशुओं के लिए खासतौर पर ध्यान रखें कि उन्हें 6 महीने तक किसी भी तरह की सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए।
इसके बाद 6 महीने से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए सूरज से सुरक्षा देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।
छोटे बच्चों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए उनकी उम्र के अनुसार ही उत्पाद चुनें।
#2
प्राकृतिक सामग्री होनी चाहिए
बच्चों की सनस्क्रीन में हमेशा प्राकृतिक सामग्री होनी चाहिए।
रासायनिक तत्व युक्त सनस्क्रीन बच्चों की नाजुक त्वचा पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए ऐसी सनस्क्रीन चुनें, जिसमें एलोवेरा, नारियल तेल या प्राकृतिक तत्व हों। ये तत्व न केवल उनकी त्वचा को सुरक्षा देंगे बल्कि इसे नमी भी प्रदान करेंगे।
इसके अलावा प्राकृतिक सामग्री वाली सनस्क्रीन बच्चों की त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं।
#3
पानी और पसीने से बचाव हो
अगर आप अपने बच्चे को धूप में ज्यादा समय बिताने वाले स्थानों पर ले जा रहे हैं तो ऐसी सनस्क्रीन चुनें, जो पानी और पसीने से बचाव करने वाली हो।
ये सनस्क्रीन बारिश या तैराकी करते समय भी प्रभावी रहती हैं और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
इसके साथ ही ये बच्चों की त्वचा को नमी भी देती हैं, जिससे उनकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
#4
सुरक्षा का स्तर चुनें
सनस्क्रीन खरीदते समय उसके सुरक्षा स्तर पर विशेष ध्यान दें। बच्चों के लिए कम से कम सूरज से सुरक्षा देने वाली क्रीम उपयुक्त होती है, जो उन्हें ज्यादातर हानिकारक किरणों से बचा सकती है।
अगर बच्चा बाहर खेलता या घूमता रहता है तो उसे अधिक सुरक्षा देने वाली सनस्क्रीन लगानी चाहिए। यह उसकी त्वचा को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा और उसे सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा।