रोजमर्रा के उपयोग के लिए फुटवियर खरीदने वाले हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
फुटवियर हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। सही फुटवियर चुनना न केवल हमारे पैरों को आराम देता है, बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। चाहे आप दफ्तर जा रहे हों या कॉलेज, सही फुटवियर का चयन करना जरूरी है। इस लेख में हम कुछ ऐसे अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने रोजमर्रा के फुटवियर को बेहतर बना सकते हैं और अपने पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
आरामदायक होना चाहिए फुटवियर
आरामदायक फुटवियर चुनना सबसे जरूरी है। रोजाना पहने जाने वाले जूते या चप्पलें ऐसी होनी चाहिए, जो आपके पैरों को पूरा समर्थन दें और लंबे समय तक पहनने पर भी कोई परेशानी न हो।
इसलिए हमेशा ऐसे फुटवियर चुनें, जिनका फोम मुलायम हो और जो आपके पैर की आकृति के अनुसार ढल जाएं। इससे आप पूरे दिन ताजगी महसूस करेंगे और किसी भी तरह की तकलीफ से बचेंगे।
#2
सही आकार का चयन करें
फुटवियर खरीदते समय सही आकार का चयन करना बहुत जरूरी है। ढीले या टाइट फुटवियर पहनने से पैर में छाले हो सकते हैं या दर्द हो सकता है।
हमेशा अपने असली आकार का ही चयन करें ताकि पूरे दिन आराम से चल सकें।
अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो हर ब्रांड का आकार चार्ट जरूर देखें और उसके अनुसार ही आकार चुनें। इससे आपके पैर पूरे दिन आरामदायक रहेंगे और किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी।
#3
सामग्री पर ध्यान दें
फुटवियर की सामग्री पर ध्यान देना भी अहम है। चमड़े, कैनवास या रबर जैसी सामग्रियां अलग-अलग प्रकार के आराम और समर्थन देती हैं।
चमड़े के जूते आमतौर पर लंबे समय तक चलते हैं और अच्छे समर्थन देते हैं, जबकि कैनवास के जूते हल्के होते हैं और गर्मियों में आरामदायक रहते हैं।
रबर की चप्पलें फिसलन रहित होती हैं और गीले स्थानों में अच्छे से पकड़ बनाती हैं। इसलिए अपनी जरूरत और मौसम के अनुसार ही सामग्री चुनें।
#4
ऊंचाई का चयन करें ध्यान से
अगर आप ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते हैं तो उनकी ऊंचाई का चयन सोच-समझकर करें। बहुत ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने से पैरों में दर्द हो सकता है, खासकर अगर आपको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है।
बेहतर होगा कि आप मध्यम ऊंचाई वाली एड़ी वाले जूते चुनें ताकि चलने में कोई परेशानी न हो और पूरे दिन आराम से रह सकें। इससे आपका लुक भी अच्छा लगेगा और पैरों को भी आराम मिलेगा।
#5
मौसम का रखें ध्यान
मौसम के अनुसार फुटवियर चुनना भी जरूरी है। गर्मियों में हल्के और हवादार जूते या चप्पलें पहनें ताकि पैर पसीने न हों और ठंडक बनी रहे।
बारिश के मौसम में पानी से बचाने वाले जूते या चप्पलें पहनें ताकि पैर गीले न हों और ठंडक बनी रहे। सर्दियों में फर वाले जूते पहनें ताकि पैर गर्म रहें और ठंड से बच सकें।
इस तरह आप अपने रोजमर्रा के फुटवियर को सही तरीके से चुन सकते हैं।