घर के लिए खरीद रहे हैं कुर्सी? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

कुर्सी की सामग्री भी उसकी गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने में अहम भूमिका निभाती है। लकड़ी, धातु और प्लास्टिक जैसी सामग्रियां अलग-अलग प्रकार की कुर्सियों में इस्तेमाल होती हैं। लकड़ी की कुर्सियां मजबूत होती हैं, जबकि धातु की कुर्सियां हल्की होती हैं।

प्लास्टिक की कुर्सियां आसानी से साफ होती हैं, लेकिन उनकी उम्र कम होती है। इसलिए अपनी जरूरतों और पसंद के अनुसार सामग्री का चयन करें ताकि आपकी कुर्सी लंबे समय तक टिक सके।