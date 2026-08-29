ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं कुर्सी? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

ऐसी कुर्सी का चयन करें, जो शरीर की बनावट और बैठने की आदतों के अनुसार बनाई गई हो। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को सही समर्थन मिलता है और पीठ दर्द की संभावना कम होती है।

ऐसी कुर्सियों में ऊंचाई समायोजन, पीठ का समर्थन और हाथ रखने की जगह जैसी सुविधाएं होती हैं, जो आपके बैठने के अनुभव को और भी आरामदायक बनाती हैं।

इसके अलावा ये कुर्सियां लंबे समय तक बैठने पर होने वाली असुविधाओं से भी बचाती हैं।