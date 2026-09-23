त्योहारों से पहले खरीद लें ये 5 चीजें, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
त्योहारों का समय नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। इस दौरान लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन बढ़ी हुई भीड़ के कारण कई बार मनचाही चीज नहीं मिल पाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप त्योहारों के मौसम में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही जरूरी चीजें खरीद लें। आइए जानते हैं कि त्योहारों के समय में किन-किन चीजों की खरीदारी करना अच्छा रहेगा।
#1
घर के लिए खरीदें ये चीजें
त्योहारों के मौसम में घर के लिए कुछ खरीदना एक अच्छा विचार हो सकता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि घर के लिए महंगी चीजें खरीदें। आप चाहें तो घर के लिए कुछ छोटी-छोटी चीजें जैसे फूलदान, पेंटिंग, सजावट का सामान, मोमबत्ती होल्डर, दीये आदि खरीद सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो रसोई के लिए नए बर्तन या कुछ नए उपकरण भी खरीद सकते हैं।
#2
कपड़े खरीदना है अच्छा विकल्प
त्योहारों के समय में कपड़े खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो इसमें लहंगा-चोली, सलवार-सूट, साड़ी, कुर्ता-पजामा और धोती-कुर्ता आदि शामिल कर सकते हैं।
त्योहारों के मौसम में कपड़े खरीदते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक होने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखें।
इसके अलावा आप चाहें तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़े खरीदने का भी विचार कर सकते हैं।
#3
गहनों की खरीदारी भी है जरूरी
कपड़ों के साथ ही गहनों की खरीदारी करना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो इसमें छोटे-छोटे झुमके, चूड़ियां, हार, अंगूठी और कंगन आदि शामिल कर सकते हैं।
अगर आप पारंपरिक गहनों को पसंद करते हैं तो आप चांदी या सोने के गहने भी खरीद सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो अपने लिए कोई डिजाइनर गहना भी खरीद सकते हैं। त्योहारों पर गहनों की चमक और भी बढ़ जाती है।
#4
मिठाइयां भी हैं जरूरी
त्योहारों का मजा मिठाइयों के बिना अधूरा सा लगता है। ऐसे में आप चाहें तो त्योहारों के मौसम में अपने लिए और अपनों के लिए तरह-तरह की मिठाइयां खरीद सकते हैं।
आप चाहें तो बाजार से तैयार मिठाइयां खरीद सकते हैं या फिर खुद घर पर भी मिठाइयां बना सकते हैं।
अगर आप खुद मिठाइयां बना रहे हैं तो इसमें सूजी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चावल की खीर और बर्फी आदि शामिल कर सकते हैं।
#5
सजावट के लिए खरीदें ये सामान
त्यहारों के समय में घर की सजावट करना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो इसके लिए रंग-बिरंगे फूल, दीये, रंगोली के रंग, लाइटिंग और लटकने वाली लाइट्स आदि खरीद सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने घर को त्योहारों के अनुसार थीम बेस्ड भी सजा सकते हैं।
इसके लिए आप इंटरनेट से आइडियाज ले सकते हैं। त्योहारों के मौसम में घर की सजावट से माहौल और भी खुशनुमा बन जाता है।