बिजनेस क्लास के यात्री करते हैं ये काम, इकोनॉमी क्लास के लोग जिनसे हैं अनजान

बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के बीच अक्सर तुलना होती रहती है। जहां बिजनेस क्लास के यात्री अपनी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इकोनॉमी क्लास के यात्री इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जो बिजनेस क्लास के यात्री करते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास के लोग नहीं करते।

#1 फ्लाइट में चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करना बिजनेस क्लास के यात्री अक्सर अपने खाने में चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इकोनॉमी क्लास के यात्री ऐसा नहीं करते। इसका कारण है कि इकोनॉमी क्लास के यात्री ज्यादातर एयरलाइन्स द्वारा दिए जाने वाले खाने को खाने के लिए प्लास्टिक के चम्मच का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। हालांकि, अगर आप फ्लाइट में खाने के लिए चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एयरलाइन्स से एक अलग से मांग सकते हैं।

#2 फ्लाइट में ज्यादा खाना मंगाना बिजनेस क्लास के यात्री फ्लाइट में ज्यादा खाना मंगाने में झिझकते नहीं हैं, जबकि इकोनॉमी क्लास के यात्री ऐसा करने से बचते हैं। इसका कारण है कि बिजनेस क्लास केयात्रियों के लिए कई तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें मेन्यू देखकर वे मंगा सकते हैं। वहीं, इकोनॉमी क्लास के यात्री एयरलाइन्स द्वारा दिए जाने वाले खाने को ही खाते हैं या फिर सैक्स में से कुछ खरीद सकते हैं।

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#3 फ्लाइट में तकिया और कंबल मांगना बिजनेस क्लास के यात्री फ्लाइट में तकिया और कंबल मांगने में झिझकते नहीं हैं, जबकि इकोनॉमी क्लास के यात्री ऐसा करने से बचते हैं। इसका कारण है कि बिजनेस क्लास के यात्री अपनी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और उन्हें यह सुविधा टिकट के साथ दी जाती है। वहीं, इकोनॉमी क्लास के यात्री तकिया और कंबल मांगने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी जेब पर ज्यादा भार पड़े।

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