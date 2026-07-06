इन जगहों पर जाकर बिताएं शानदार वीकेंड

इन 5 जगहों पर 3 घंटे के अंदर जाकर बिताएं शानदार वीकेंड, नहीं बिगड़ेगा आपका बजट

लेखन सयाली 11:06 am Jul 06, 202611:06 am

क्या है खबर?

कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। ऐसे में अगर आपको खुद के लिए समय मिले तो उसका भरपूर आनंद उठाएं। इसके लिए आप अपने वीकेंड पर एक छोटी-सी यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो देश के प्रमुख शहरों से 3 घंटे के अंदर हैं और बजट में भी हैं।