इन 5 जगहों पर 3 घंटे के अंदर जाकर बिताएं शानदार वीकेंड, नहीं बिगड़ेगा आपका बजट

इन 5 जगहों पर 3 घंटे के अंदर जाकर बिताएं शानदार वीकेंड, नहीं बिगड़ेगा आपका बजट
क्या है खबर?
कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। ऐसे में अगर आपको खुद के लिए समय मिले तो उसका भरपूर आनंद उठाएं। इसके लिए आप अपने वीकेंड पर एक छोटी-सी यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो देश के प्रमुख शहरों से 3 घंटे के अंदर हैं और बजट में भी हैं।
#1
लोनावाला
मुंबई के पास स्थित लोनावाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां आप छुट्टियों में जा सकते हैं। यह जगह अपने हरे-भरे जंगलों, झरनों और पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। लोनावाला में आप पैदल घूमने, कैंपिंग और नाव की सवारी जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक लोहागढ़ किला, भुसे गड, लोनावाला झील, कार्ला गुफाएं और टाइगर पॉइंट की सैर करते हैं। यहां जाने के लिए आपको बस 2-3 घंटे का सफर तय करना होगा।
#2
माउंट आबू
माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो बेहद खूबसूरत होता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। माउंट आबू में आप छोटी ट्रेन का आनंद ले सकते हैं, जो आपको पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए एक अनोखा अनुभव देती है। यहां आने वाले पर्यटक अचलेश्वर मंदिर, नक्की झील, गुरु शिखर और डिलवाड़ा मंदिर आदि जैसी जगहों की सैर करते हैं।
#3
भीमताल
भीमताल उत्तराखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत झील है, जो अपने साफ-सुथरे पानी और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। भीमताल में आप नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर झील के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक भीम मंदिर, नाग देवता मंदिर और पाताल भुवनेश्वर गुफाएं आदि जैसी जगहों की सैर करते हैं। यहां आने के लिए आपको बस 6-7 घंटे का सफर तय करना होगा।
#4
कासोल
कासोल हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। कासोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं। यहां आप पैदल घूम सकते हैं या फिर पार्वती नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। कासोल में आप कांगड़ा देवी मंदिर, सोलंग वैली और हिडिम्बा देवी मंदिर आदि जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
#5
चोपता
चोपता उत्तराखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। चोपता को 'छोटा काश्मीर' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां चारों ओर हरियाली फैली हुई है। यहां आप पैदल घूम सकते हैं या फिर घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। चोपता में आप तुंगनाथ मंदिर, चोपता ट्रेक और चंद्रशिला ट्रेक आदि का आनंद लेकर यात्रा को यादगार बना सकते हैं।