अपनी बालकनी को कैफे जैसा लुक देना चाहते हैं? इन 5 तरीकों से सजाएं

#3

पौधों से सजाएं

पौधे किसी भी जगह को जीवंत बना देते हैं। आप अपनी बालकनी पर छोटे-छोटे गमले रखकर उन्हें पौधों से सजाएं। तुलसी, पुदीना या धनिया आदि लगाने से न केवल आपकी बालकनी खूबसूरत लगेगी, बल्कि आप खाना बनाने में इनका उपयोग भी कर सकेंगे। इसके अलावा फूलों वाले पौधे भी रखें, जो आपकी बालकनी को रंगीन बनाएंगे और ताजगी भरी हवा देंगे। पौधों से न केवल आपकी बालकनी सजती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होते हैं।