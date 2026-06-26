घर में ले आएं यूरोपीय व्यंजनों का स्वाद, ये 5 शाकाहारी पकवान सभी को आएंगे पसंद
क्या है खबर?
यूरोपीय व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और सामग्री खाने को एक खास स्वाद देते हैं। इसके अलावा ये व्यंजन सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और सस्ते यूरोपीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।
#1
बटरनट स्क्वैश और पालक का रिसोटो
रिसोटो एक पारंपरिक इटालियन व्यंजन है, जिसे चावल और अलग-अलग सामग्री से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में उबालें और फिर उसमें बटरनट स्क्वैश और पालक डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा मक्खन, मलाई और चीज शामिल कर दें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-A और विटामिन-C की अच्छी मात्रा होती है। परोसने से पहले इसके ऊपर सीजनिंग डालना न भूलें।
#2
मटर और चीज का स्टू
मटर और चीज का स्टू एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने की मेज पर आसानी से पेश कर सकते हैं। इसके लिए मटर को प्याज, टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है। फिर इसमें चीज के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इस स्टू को आप चावल, रोटी या पराठे के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है।
#3
मशरूम और क्रीम की करी
मशरूम करी एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें मशरूम को क्रीम और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाएं। फिर उसमें मशरूम डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें क्रीम मिलाकर कुछ मिनट पकने दें। यह करी रोटी या चावल, दोनों के साथ अच्छी लगती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। इसे खास मौकों पर बनाकर देखें और घर आए मेहमानों को खुश करें।
#4
सब्जियों से भरी शिमला मिर्च
यह व्यंजन देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही खाने में भी अच्छा है। इसके लिए शिमला मिर्च को बीच से काटकर उसमें उबले हुए चावल, सब्जियां और मसालों का मिश्रण भर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें ओवन में ग्रिल किया जाता है, ताकि ऊपर से हल्के सुनहरे हो जाएं। इस व्यंजन को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और यह सभी को बहुत पसंद आएगा।
#5
गार्लिक ब्रेड
गार्लिक ब्रेड एक आसान स्नैक विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगाकर उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक, चीज और थोड़ा-सा ओरिगैनो छिड़कें। फिर इन्हें टोस्टर या ओवन में हल्का सुनहरा होने तक टोस्ट करें। ये ब्रेड चाय या कॉफी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके परिवार को जरूर पसंद आएंगे।