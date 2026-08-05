मानसून के दौरान दक्षिण भारत की इन जगहों पर करें यात्रा, कम होगा खर्चा
क्या है खबर?
दक्षिण भारत मानसून में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बारिश के दौरान और भी बढ़ जाती है। मानसून में दक्षिण भारत की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। यहां की पहाड़ियां, झरने और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। इस लेख में हम आपको दक्षिण भारत की बजट अनुकूल जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप मानसून में यात्रा कर सकते हैं।
#1
मुन्नार (केरलम)
केरलम का मुन्नार एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली मानसून के दौरान और भी आकर्षक लगती है।
मुन्नार में आप चाय बागानों का आनंद ले सकते हैं और यहां की ताजगी भरी हवा में सुकून पा सकते हैं। इसके अलावा यहां के झरने भी देखने लायक हैं।
मुन्नार की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपको एक अनोखा अनुभव देगी।
#2
कुन्नूर (तमिलनाडु)
तमिलनाडु का कुन्नूर भी एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो अपनी खूबसूरत वादियों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है।
यहां आप ऊटी से कुछ दूरी पर स्थित कुन्नूर में भी घूम सकते हैं। कुन्नूर में आप सिम्स पार्क, डॉ ग्रेगोरी झील और पॉनी झील जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां के बागान और चाय संग्रहालय भी देखने लायक हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे।
#3
कुमिली (केरलम)
केरलम का कुमिली भी एक अनोखा पर्यटन स्थल है, जो अपने मसाले के बागानों के लिए मशहूर है। कुमिली में आप मसाले के बागानों का दौरा कर सकते हैं और मसालों की खेती प्रक्रिया जान सकते हैं।
इसके अलावा यहां की जंगल सफारी भी बहुत रोमांचक हैं, जहां आप वन्यजीवों को देख सकते हैं। कुमिली की यात्रा आपको मसालों की दुनिया से रूबरू कराएगी और आपको एक अलग ही अनुभव देगी।
#4
वायनाड (केरलम)
वायनाड केरलम राज्य में स्थित एक खूबसूरत जिला है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के घने जंगल, झरने, झीलें और पहाड़ियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।
मानसून के दौरान वायनाड की हरियाली और ताजगी भरी हवा बहुत ही मनमोहक लगती है। वायनाड में आप वायनाड वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र, एडक्कल गुफाएं और सोबरा माला पहाड़ियां आदि जगहों का आनंद ले सकते हैं।
यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी।