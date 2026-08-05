मानसून के दौरान दक्षिण भारत की घूमने लायक जगहें

मानसून के दौरान दक्षिण भारत की इन जगहों पर करें यात्रा, कम होगा खर्चा

लेखन सयाली 01:05 pm Aug 05, 202601:05 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारत मानसून में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बारिश के दौरान और भी बढ़ जाती है। मानसून में दक्षिण भारत की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। यहां की पहाड़ियां, झरने और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। इस लेख में हम आपको दक्षिण भारत की बजट अनुकूल जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप मानसून में यात्रा कर सकते हैं।