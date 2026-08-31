ब्रोकली बनाम केल

ब्रोकली बनाम केल: सेहत के लिए कौन-सी सब्जी है बेहतर? जानिए

लेखन अंजली 06:37 pm Aug 31, 202606:37 pm

क्या है खबर?

ब्रोकली और केल दोनों ही हरी सब्जियां हैं जिनमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। ये विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और अक्सर सलाद या स्मूदी में शामिल की जाती हैं। हालांकि, जब इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है, तो यह समझना जरूरी है कि कौन सी सब्जी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आइए इनके लाभ जानते हैं।