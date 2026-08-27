ब्रोकली बनाम फूलगोभी: कौन सी सब्जी है ज्यादा फायदेमंद? जानिए

ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जिसमें विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K के साथ-साथ रेशा और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है।

यह एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। ब्रोकली का सेवन दिल की बीमारियों, कैंसर और शुगर के जोखिमों को कम करने में भी सहायक होता है।

इसके अलावा यह पाचन को सही रखने और शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकती है।