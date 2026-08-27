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ब्रोकली बनाम फूलगोभी: कौन सी सब्जी है ज्यादा फायदेमंद? जानिए
ब्रोकली बनाम फूलगोभी

ब्रोकली बनाम फूलगोभी: कौन सी सब्जी है ज्यादा फायदेमंद? जानिए

लेखन अंजली
Aug 27, 2026
05:17 pm
क्या है खबर?

सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और इनमें से कुछ अपनी पोषक तत्वों की वजह से ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसी सूची में ब्रोकली और फूलगोभी भी शामिल हैं। हालांकि, कई लोग फूलगोभी को ब्रोकली से ज्यादा अच्छा मानते हैं, जबकि पोषण विशेषज्ञ इन दोनों सब्जियों को अपने खाने में शामिल करने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका चयन करना चाहिए।

ब्रोकली

ब्रोकली के फायदे

ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जिसमें विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K के साथ-साथ रेशा और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है।

यह एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। ब्रोकली का सेवन दिल की बीमारियों, कैंसर और शुगर के जोखिमों को कम करने में भी सहायक होता है।

इसके अलावा यह पाचन को सही रखने और शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकती है।

फूलगोभी

फूलगोभी के सेवन से मिलने वाले फायदे

फूलगोभी में रेशा, विटामिन-C, विटामिन-K और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो शरीर के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

फूलगोभी का सेवन पाचन को सही बनाए रखने, दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने और वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।

इसके अलावा यह शरीर की सुरक्षा बढ़ाने और कैंसर से बचाव करने में भी मददगार है।

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चयन

ब्रोकली और फूलगोभी में से किसका चयन करना चाहिए?

अब सवाल उठता है कि इन दोनों सब्जियों में से किसका चयन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है? अगर आप केवल एक ही सब्जी चुनने वाले हैं तो ब्रोकली चुनें क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप फूलगोभी का सेवन करना बंद कर दें। फूलगोभी में भी कई पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए दोनों को अपने खाने में शामिल करें।

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तरीके

दोनों सब्जियों को खाने में शामिल करने का तरीका

आप इन दोनों सब्जियों का सेवन सलाद, सूप, सब्जी या नाश्ते के रूप में कर सकते हैं।

ब्रोकली और फूलगोभी को भाप में पकाकर या उबालकर खाया जा सकता है। इससे इनका स्वाद बढ़ जाएगा और पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे।

आप इन्हें विभिन्न व्यंजनों में भी शामिल कर सकते हैं जैसे कि पुलाव, बिरयानी, परांठे आदि। इस तरह आप इन दोनों सब्जियों का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

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