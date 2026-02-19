ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन विकल्प है ब्रोकली चीला, जानिए इसकी रेसिपी

ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जो अपने पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है। आमतौर पर लोग इसे सूप या सब्जी के रूप में खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रोकली से चीला भी बनाया जा सकता है? जी हां, ब्रोकली का चीला एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है, जो आपके सुबह के नाश्ते को खास बना सकता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां ब्रोकली चीला बनाने के लिए जरूरी चीजें ब्रोकली चीला बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि ब्रोकली (फूलों में कटी हुई), बेसन, दही, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पत्तियां और तेल। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज आदि। इन चीजों को मिलाकर आप एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं।

स्टेप-1 ब्रोकली को कैसे तैयार करें? सबसे पहले ब्रोकली को छोटे-छोटे फूलों में काट लें। अगर आपके पास पहले से ही कटी हुई ब्रोकली हो तो उसे इस्तेमाल करें। इसके बाद ब्रोकली के फूलों को मिक्सी में पीस लें ताकि वे बारीक पेस्ट बन जाएं। ध्यान रखें कि पेस्ट इतना पतला न हो कि पानी निकलने लगे, बस इसे हल्का सा दरदरा रखें। इससे चीला का टेक्सचर अच्छा आएगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

स्टेप-2 घोल तैयार करें ब्रोकली पेस्ट के साथ-साथ आपको एक घोल भी तैयार करना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में बेसन, दही, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण में पीसी हुई ब्रोकली डालें और पानी की मदद से इसे घोल बनाएं। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब चम्मच उठाएं तो मिश्रण चम्मच पर चिपके। इसके बाद इस घोल को कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।

