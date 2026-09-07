ब्रिज एक्सरसाइज है बहुत प्रभावी, जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को घुटनों से मोड़ लें। अब दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाकर रखें। धीरे-धीरे सांस लेते हुए कूल्हों को जमीन से उठाएं और शरीर का भार पैरों पर डालें।

इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें और फिर धीरे-धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को 10-15 बार दोहराएं। इसे नियमित रूप से करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।