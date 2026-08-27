सांस लेने की तकनीकें, जो सेहत के लिए हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
सांस लेना हमारे जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया है। सही तरीके से सांस लेना न केवल हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही सांस लेना एक अनदेखी कला बन गई है। इस लेख में हम कुछ ऐसी आसान और असरदार सांस लेने की तकनीकों के बारे में जानेंगे, जिन्हें रोजाना अपनाकर आप अपने जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकते हैं।
#1
गहरी सांस लेना
गहरी सांस लेना सबसे सरल और असरदार तरीका है। इसे करने के लिए सबसे पहले नाक से गहरी सांस लें और पेट को भर लें, फिर मुंह से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं।
गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ऊर्जा स्तर बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है।
यह तरीका तनाव को कम करने में भी मदद करता है और आपको ताजगी का अनुभव कराता है।
#2
अनुलोम विलोम
अनुलोम विलोम एक पारंपरिक योग तकनीक है, जिसमें नाक के दोनों छिद्रों से बारी-बारी से सांस ली जाती है।
इसे करने के लिए पहले दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करें और बाएं नथुने से सांस लें, फिर बाएं नथुने को अनामिका से बंद करके दाएं नथुने से सांस छोड़ें। यह प्रक्रिया कुछ मिनट तक दोहराएं।
अनुलोम विलोम से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और ऊर्जा स्तर बढ़ता है।
#3
कपालभाति
कपालभाति पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला अभ्यास है। इसे करने के लिए पहले गहरी सांस लें, फिर पेट की मांसपेशियों को तेज़ी से सिकोड़ें और सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10-15 मिनट तक दोहराएं।
कपालभाति से शरीर की ताकत बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता मिलती है और तनाव कम होता है। यह तरीका पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर की सफाई में मदद करता है।
#4
भ्रामरी
भ्रामरी करने के लिए पहले गहरी सांस लें, फिर इसे धीरे-धीरे छोड़ते हुए हंसते हुए 'ओम' या 'हम' ध्वनि निकालें। इस प्रक्रिया को 5-10 बार दोहराएं। भ्रामरी से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
यह तरीका आपके मन को शांत करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भ्रामरी का नियमित अभ्यास मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।