सांस लेने की तकनीकें, जो सेहत के लिए हैं फायदेमंद

गहरी सांस लेना सबसे सरल और असरदार तरीका है। इसे करने के लिए सबसे पहले नाक से गहरी सांस लें और पेट को भर लें, फिर मुंह से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं।

गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ऊर्जा स्तर बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है।

यह तरीका तनाव को कम करने में भी मदद करता है और आपको ताजगी का अनुभव कराता है।