लौकी के हलवे की रेसिपी

स्वाद के साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है लौकी का हलवा, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 02:42 pm Aug 05, 202602:42 pm

क्या है खबर?

लौकी का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह हलवा खासतौर पर गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है और यह शरीर को ठंडक देता है। इस लेख में हम आपको लौकी का हलवा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप इस स्वादिष्ट मिठाई को तैयार कर सकते हैं।