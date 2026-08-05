स्वाद के साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है लौकी का हलवा, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
लौकी का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह हलवा खासतौर पर गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है और यह शरीर को ठंडक देता है। इस लेख में हम आपको लौकी का हलवा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप इस स्वादिष्ट मिठाई को तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
लौकी के हलवे के लिए आवश्यक सामग्री
लौकी का हलवा बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले एक मध्यम आकार की लौकी लें और उसे अच्छे से धोकर छील लें।
इसके बाद लौकी को कद्दूकस कर लें। इसके अलावा आपको दूध, चीनी, घी, बादाम, पिस्ता और इलायची की जरूरत होगी।
इन चीजों को आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो सूखे मेवे भी मिला सकते हैं, जिससे हलवे का स्वाद और बढ़ जाएगा।
#1
लौकी को भूनें
सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें। लौकी को मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक वह नरम न हो जाए और उसका पानी सूख न जाए।
इसे लगभग 10-15 मिनट तक भूनें। ध्यान रखें कि लौकी को जलने नहीं देना है, बस उसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इस प्रक्रिया से हलवे का स्वाद बढ़ जाएगा और वह अधिक पौष्टिक भी बनेगा।
#2
दूध मिलाएं
जब लौकी अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें धीरे-धीरे दूध डालें और उसे अच्छे से मिला लें। अब मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि लौकी दूध में पूरी तरह घुल जाए।
इस दौरान लगातार चलाते रहें, ताकि मिश्रण नीचे से जल न जाए। दूध मिलाने से हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वह अधिक मलाईदार बनेगा।
इससे हलवे में एक नया रंग और खुशबू आएगी, जो इसे और भी लाजवाब बना देगी।
#3
चीनी मिलाएं
अब इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। चीनी पूरी तरह घुल जाने तक मिश्रण को पकाते रहें।
आप अपनी पसंद अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो समझ जाइए कि आपका हलवा तैयार हो गया है।
इसे कुछ मिनट ढककर रखें, ताकि इसकी गर्माहट बनी रहे और स्वाद और भी बढ़ जाए। इस तरह आपका स्वादिष्ट लौकी का हलवा तैयार हो जाएगा।
#4
सजावट करें
हलवे को परोसने से पहले उसकी सजावट करें, ताकि वह देखने में भी आकर्षक लगे। इसके लिए ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता छिड़क सकते हैं।
आप चाहें तो कुछ अन्य सूखे मेवे भी मिला सकते हैं, जिससे हलवे का स्वाद और बढ़ जाएगा। अब आपका स्वादिष्ट लौकी का हलवा तैयार है, जिसका आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं।
यह मिठाई किसी भी अवसर पर बनाई जा सकती है और सभी को पसंद आएगी।