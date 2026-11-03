रोजाना की दाल से बोर हो गए हैं? मूंग दाल से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन

अगर आप सब्जी के साथ कुछ हल्का और सेहतमंद खाना चाहते हैं तो मूंग दाल की सब्जी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को धोकर भिगो दें, फिर इसे कुकर में पानी, हल्दी पाउडर और नमक के साथ पकाएं।

अलग से घी में जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भूनें, फिर इसमें पकी हुई दाल मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं। अंत में हरी धनिया डालकर इसे गरमागरम परोसें।