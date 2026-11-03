रोजाना की दाल से बोर हो गए हैं? मूंग दाल से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन
क्या है खबर?
दाल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कई बार एक ही तरह की दाल बनाते-बनाते मन उचट जाता है। ऐसे में अगर आप रोजाना की दाल से बोर हो गए हैं तो मूंग दाल से कुछ नए और स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगे, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होंगे। आइए मूंग दाल के कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।
#1
मूंग दाल का खिचड़ी
मूंग दाल का खिचड़ी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में पानी, हल्दी पाउडर और नमक के साथ पकाएं।
अलग से घी में जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भूनें, फिर इसे खिचड़ी में मिलाएं। अंत में इसमें हरी धनिया डालकर इसे गरमागरम परोसें।
#2
मूंग दाल का हलवा
मीठा पसंद करने वालों के लिए मूंग दाल का हलवा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसे घी में भूनें जब तक कि इसका रंग बदल न जाए। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह पकने दें।
अंत में इसमें सूखे मेवे डालकर गरमागरम परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#3
मूंग दाल की सब्जी
अगर आप सब्जी के साथ कुछ हल्का और सेहतमंद खाना चाहते हैं तो मूंग दाल की सब्जी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को धोकर भिगो दें, फिर इसे कुकर में पानी, हल्दी पाउडर और नमक के साथ पकाएं।
अलग से घी में जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भूनें, फिर इसमें पकी हुई दाल मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं। अंत में हरी धनिया डालकर इसे गरमागरम परोसें।
#4
मूंग दाल की टिक्की
मूंग दाल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल को पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें।
अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। इन्हें चटनी या सॉस के साथ परोसें।
#5
मूंग दाल के पकोड़े
बारिश या सर्दियों में गर्मागर्म पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है।
मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए भीगी हुई मूंग दाल को पीस लें, फिर इसमें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें।
अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियां बनाएं और गर्म तेल में तल लें। इन्हें चटनी या सॉस के साथ परोसें।