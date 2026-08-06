रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं ये 5 हरे फल

एवोकाडो में मौजूद खास प्रकार की वसा और गुण शरीर की सूजन को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।

यह फल पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके सेवन से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।

इसके अलावा एवोकाडो का सेवन त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है।