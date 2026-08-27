घर पर आसानी से बनाया जा सकता है बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट एक ऐसा व्यंजन है, जो स्वाद में लाजवाब और बनाने में बेहद सरल है। यह खासकर बच्चों और व्यस्त परिवार के सदस्यों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इस लेख में हम आपको बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।
सामग्री
इसके लिए जरूरी सामान
बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट के लिए आपको कुछ साधारण सामान की जरूरत होगी, जैसे कि मोटी ब्रेड के टुकड़े, पकी हुई आलू की प्यूरी, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला।
इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा-सा मक्खन भी चाहिए होगा। इन सभी सामग्री को एकसाथ तैयार करके आप अपने मसाला टोस्ट को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।
मसाला
आलू का मसाला कैसे तैयार करें?
बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट का मुख्य आकर्षण उसका मसाला है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पकी हुई आलू की प्यूरी तैयार करें। इसके लिए आलू को उबालकर मैश कर लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
भरना
ब्रेड को मसाले से भरें
अब ब्रेड के दो टुकड़े लें और उनके ऊपर तैयार किया हुआ आलू का मसाला अच्छे से फैलाएं। आप चाहें तो मसाले की मोटाई अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
इसके बाद ब्रेड के दोनों टुकड़े पर मसाला लगाकर उन्हें एक साथ रख दें ताकि वे सैंडविच की तरह दिखें। इस तरह से सभी ब्रेड टुकड़े पर मसाला भर लें और तैयार सैंडविच को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें।
सेंकना
टोस्ट कैसे करें?
अब बारी आती है अपने तैयार मसाला टोस्ट को सेंकने की। इसके लिए सबसे पहले एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा मक्खन फैलाएं। फिर तैयार सैंडविच को तवे पर रखें और ऊपर भी थोड़ा-सा मक्खन लगाएं।
अब इसे मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंके। आपके बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट तैयार हो चुके हैं। इन्हें गर्मागर्म परोसें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद लें।
परोसना
इस तरह से परोसें
आप अपने बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट को गर्मागर्म परोस सकते हैं। इसे परोसने के लिए सैंडविच को तिरछा काट लें ताकि यह देखने में आकर्षक लगे।
साथ ही आप इसके साथ हरी चटनी या टमाटर की चटनी भी परोस सकते हैं। इस व्यंजन का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट बना सकते हैं।