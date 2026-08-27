घर पर आसानी से बनाया जा सकता है बॉम्बे स्टाइल मसाला टोस्ट, जानिए रेसिपी

अब ब्रेड के दो टुकड़े लें और उनके ऊपर तैयार किया हुआ आलू का मसाला अच्छे से फैलाएं। आप चाहें तो मसाले की मोटाई अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

इसके बाद ब्रेड के दोनों टुकड़े पर मसाला लगाकर उन्हें एक साथ रख दें ताकि वे सैंडविच की तरह दिखें। इस तरह से सभी ब्रेड टुकड़े पर मसाला भर लें और तैयार सैंडविच को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें।