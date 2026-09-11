बॉडी मिस्ट बनाम परफ्यूम: भारतीय मौसम में कौन-सा उत्पाद रहता है ज्यादा टिकाऊ?

परफ्यूम एक गाढ़ा खुशबू वाला उत्पाद है, जिसे कपड़ों या त्वचा पर लगाया जाता है। इसमें फूल, फल और मसाले जैसी कई सुगंध होती हैं, जो खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखती हैं।

परफ्यूम की खुशबू टिकाऊ होती है, जो कई घंटों तक बनी रहती है। ठंडे मौसम में इसका असर ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है।

अगर आप चाहते हैं कि खुशबू देर तक बनी रहे तो परफ्यूम ही लगाएं।