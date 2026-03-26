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नौकरी के इंटरव्यू के दौरान इन 5 बॉडी लैंग्वेज टिप्स को आजमाएं, हो सकता है फायदा
नौकरी के इंटरव्यू के लिए बॉडी लैंग्वेज टिप्स

नौकरी के इंटरव्यू के दौरान इन 5 बॉडी लैंग्वेज टिप्स को आजमाएं, हो सकता है फायदा

लेखन अंजली
Mar 26, 2026
06:08 pm
क्या है खबर?

किसी भी नौकरी के इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना काफी नहीं होता, बल्कि सही बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी होती है। सही बॉडी लैंग्वेज से आप न केवल अपनी बातों को प्रभावी ढंग से पेश कर सकते हैं, बल्कि इंटरव्यू लेने वाले पर अच्छा असर भी डाल सकते हैं। आइए कुछ ऐसे टिप्स जानते हैं, जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं।

#1

आंखों का संपर्क बनाए रखें

इंटरव्यू के दौरान सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि सामने वाले को भी आप पर भरोसा होता है। आंखों का संपर्क बनाए रखने से आपकी बातों का असर बढ़ता है और आप अधिक गंभीरता से लिए जाते हैं। अगर आप आंखों का संपर्क नहीं बनाएंगे तो सामने वाला आपको अनदेखा कर सकता है या आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा।

#2

मुस्कान रखें

एक हल्की सी मुस्कान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप मुस्काते हैं तो आपका चेहरा खुला हुआ दिखता है, जिससे आप अधिक मित्रवत और सहज लगते हैं। इससे सामने वाले को यह संदेश मिलता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से पेश कर सकते हैं। मुस्कान रखने से माहौल भी हल्का-फुल्का हो जाता है, जिससे बातचीत सहज होती है।

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#3

हाथों का सही इस्तेमाल करें

इंटरव्यू के दौरान अपने हाथों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाथों से इशारे करना आपके शब्दों को समर्थन देता है और आपकी बातों को अधिक स्पष्ट बनाता है। हालांकि, ध्यान रखें कि हाथों का इस्तेमाल ज्यादा न हो, क्योंकि इससे आप ज्यादा उत्सुक या बेचैन लग सकते हैं। सही तरीके से हाथों का इस्तेमाल करने पर आपकी बातों का असर गहरा होता है और आप अधिक गंभीरता से लिए जाते हैं।

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#4

शरीर की मुद्रा रखें सही

आपकी शरीर की मुद्रा भी बहुत कुछ बताती है। इंटरव्यू के दौरान सीधे बैठें और अपने कंधों को पीछे की ओर रखें ताकि आपका शरीर खुला दिखे। इससे आप अधिक आत्मविश्वासी और पेशेवर लगते हैं। इसके अलावा अपने पैरों को क्रॉस न करें और उन्हें जमीन पर सीधा रखें ताकि आप अधिक स्थिर और संतुलित दिखें। सही मुद्रा रखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सामने वाले पर आप सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

#5

ध्यानपूर्वक सुनें

सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। जब सामने वाला बोल रहा हो तब उसे ध्यान से सुनें और बीच-बीच में सिर हिलाकर यह संकेत दें कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। इससे आपका जवाब देने का समय भी मिलता है और आपकी बातों का असर गहरा होता है। सही तरीके से सुनने पर आप अधिक गंभीरता से लिए जाते हैं और सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

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