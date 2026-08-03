पौधों की टोकरी में आसानी से उगाई जा सकती है ब्लूबेरी, जानिए तरीका
क्या है खबर?
ब्लूबेरी एक ऐसी बेरी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पौधे को कैसे उगाया जा सकता है तो जानिए कि आप आसानी से पौधों की टोकरी में ब्लूबेरी उगा सकते हैं। आइए ब्लूबेरी के पौधे को उगाने का तरीका जानते हैं।
#1
सही मिट्टी का चयन करें
ब्लूबेरी के पौधे के लिए सही मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इस फल के पौधे को खट्टी मिट्टी पसंद होती है।
इसके लिए आप ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें खटास का स्तर 4.5 से 5.5 हो। आप अपने गार्डन या फिर बालकनी में पौधों की टोकरी का इस्तेमाल करके भी इसे उगा सकते हैं।
इसके लिए टोकरी में अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी डालें ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके।
#2
धूप का ध्यान रखें
ब्लूबेरी का पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप मिल सके।
अगर आप पौधों की टोकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे धूप वाली जगह पर रखें ताकि पौधे को भरपूर सूरज मिले।
इसके अलावा समय-समय पर पौधे को घुमाते रहें ताकि सभी तरफ से उसे समान धूप मिले और वह अच्छी तरह से बढ़ सके।
#3
पानी देना है जरूरी
ब्लूबेरी के पौधे को पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें पानी में डूबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।
सप्ताह में 2-3 बार हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन ज्यादा गीली न हो। इससे पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी और वह अच्छे से बढ़ सकेगा।
सही मात्रा में पानी देने से पौधे की वृद्धि भी बेहतर होगी और फल भी अच्छे आएंगे।
#4
खाद का उपयोग करें
पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट का उपयोग करें क्योंकि यह पौधे के लिए सबसे अच्छा होता है।
हर 6 महीने बाद पौधे के आसपास हल्की मिट्टी खोदकर उसमें खाद डालें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह तेजी से बढ़ेगा।
खाद डालने से पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और फल भी अच्छे आएंगे।
#5
कीड़ों से बचाव करें
पौधे पर कीड़े लगना सामान्य बात है, लेकिन इन्हें समय रहते हटाना जरूरी है ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे।
इसके लिए आप नीम तेल या साबुन पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे कीड़े धीरे-धीरे हट जाएंगे और आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा।
इस तरह आप अपने घर पर आसानी से ब्लूबेरी का पौधा उगा सकते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा बल्कि आपके गार्डन की सुंदरता भी बढ़ाएगा।