पौधों की टोकरी में ऐसे उगाएं ब्लूबेरी

पौधों की टोकरी में आसानी से उगाई जा सकती है ब्लूबेरी, जानिए तरीका

लेखन अंजली 06:34 pm Aug 03, 202606:34 pm

क्या है खबर?

ब्लूबेरी एक ऐसी बेरी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पौधे को कैसे उगाया जा सकता है तो जानिए कि आप आसानी से पौधों की टोकरी में ब्लूबेरी उगा सकते हैं। आइए ब्लूबेरी के पौधे को उगाने का तरीका जानते हैं।