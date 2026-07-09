आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है ब्लूबेरी, डाइट में जरूर करें शामिल

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दृष्टि सुधारने में मददगार

ब्लूबेरी का सेवन आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद जरूरी तत्व आंखों की रोशनी को तेज करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ब्लूबेरी का नियमित सेवन करने से आंखों की थकान भी कम होती है और वे तरोताजा महसूस करती हैं। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करते हैं तो ब्लूबेरी का सेवन आपकी आंखों को आराम देने में मदद कर सकता है।