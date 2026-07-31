काली मिर्च के फायदे

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है काली मिर्च, जानिए इसके 5 लाभ

लेखन अंजली 07:55 pm Jul 31, 202607:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय मसालों में काली मिर्च का खास स्थान है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। पुराने समय से ही काली मिर्च का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। आइए आज हम आपको काली मिर्च के कुछ ऐसे फायदे बताते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे।