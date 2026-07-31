चावल या सब्जी बनाते समय बड़ी इलायची का करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई फायदे

बड़ी इलायची में मौजूद तत्व कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। यह शरीर में हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करके कैंसर के जोखिम को घटाते हैं।

इसके अलावा इसमें खास तत्व और सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो कैंसर से लड़ने में सहायक होते हैं। इसलिए इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

हालांकि, बड़ी इलायची कैंसर का इलाज नहीं है इसलिए डॉक्टरी जांच और इलाज को ही प्राथमिकता दें।