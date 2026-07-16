स्वास्थ्य के लिए लाभदायक करेला

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है करेला, जानिए इसके 5 फायदे

लेखन अंजली 06:21 pm Jul 16, 202606:21 pm

क्या है खबर?

करेला एक ऐसा फल है, जिसे लोग इसकी कड़वाहट के कारण खाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि, यह स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। करेला विटामिन-A, विटामिन-B, विटामिन-C और पोटेशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों का बेहतरीन स्त्रोत है। इसके साथ ही इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। आइए आज हम आपको करेले के फायदे बताते हैं।