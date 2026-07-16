स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है करेला, जानिए इसके 5 फायदे
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करेला एक ऐसा फल है, जिसे लोग इसकी कड़वाहट के कारण खाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि, यह स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। करेला विटामिन-A, विटामिन-B, विटामिन-C और पोटेशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों का बेहतरीन स्त्रोत है। इसके साथ ही इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। आइए आज हम आपको करेले के फायदे बताते हैं।
#1
ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में है सहायक
रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में करेला मदद कर सकता है। कई अध्ययनों के मुताबिक, करेले में मौजूद कड़वा तत्व रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
यह तत्व इंसुलिन की तरह काम करके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस वजह से करेला मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#2
पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है कारगर
करेले में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है।
इसके अलावा करेले में मौजूद तत्व और गुण भी पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। यह आंत के बैक्टीरिया को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे पाचन बेहतर काम करता है।
इस वजह से करेले का सेवन पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है।
#3
वजन कम करने में है मददगार
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो करेले का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
करेले में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो वजन घटाने में मददगार होती है।
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर भी पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको बार-बार खाने का लालच नहीं आता।
इस प्रकार करेले का सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है।
#4
लिवर के स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक
लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी करेले का सेवन फायदेमंद हो सकता है। करेले में कई ऐसे गुण होते हैं, जो लिवर को साफ करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा करेले में मौजूद तत्व लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
नियमित रूप से करेले का सेवन करने से लिवर संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है और यह एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है।
#5
आंखों के लिए भी है फायदेमंद
करेले का सेवन आंखों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन-A और विटामिन-C होते हैं, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी को तेज करने में सहायक होता है।
नियमित रूप से करेले का सेवन करने से आंखों की समस्याओं का खतरा कम होता है और यह एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है।