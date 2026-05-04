पक्षियों को महिलाएं नहीं, पुरुष ही आते हैं पसंद; अध्ययन में हुआ चौकाने वाला खुलासा

शहरों में रहने वाले पक्षी रोजाना एक नहीं, बल्कि कई इंसानों के संपर्क में आते हैं। कभी कोई उन्हें बालकनी से भगाता है तो कभी कोई उन्हें प्यार से दाने डालता दिखाई देता है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इन पक्षियों को इंसान पसंद भी होते हैं? एक हालिया अध्ययन में चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि पक्षियों को महिलाएं नहीं, बल्कि पुरुष ही पसंद होते हैं। वे एक ही लिंग के इंसानों को पसंद करते हैं।

अध्ययन 5 शहरों के पक्षियों पर किया गया अध्ययन यह खास अध्ययन यूरोप में किया गया था, जो 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। इसे दिसंबर 2025 में 'पीपल एंड नेचर' नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इसमें यूरोप के चेकिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन शहरों के पक्षियों की प्रतिक्रिया पर नजर रखी गई थी। अध्ययन के अनुसार, पक्षियों में मनुष्यों के लिंग को पहचानने की क्षमता होती है। वे पुरुषों के प्रति विशेष रुचि भी रखते हैं।

आंकड़े महिलाओं के पास आने पर उड़ जाते हैं पक्षी अध्ययन में सामने आया कि शहरी पक्षी इस बात को लेकर सतर्क रहते हैं कि कौन उनके पास आ सकता है। जब महिलाएं उनके पास आती हैं तो पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं। वहीं, पुरुषों के नजदीक आने पर इसकी संभावना कम होती है। शोधकर्ताओं ने करीब 2,701 मामलों का विश्लेषण किया। सटीकता के लिए अध्ययन में झुंड के आकार, वनस्पति आवरण और प्रारंभिक दूरी जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया था।

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शोध 37 प्रजाति के पक्षियों पर रखी गई थी नजर शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए पांचों शहरों के 37 से ज्यादा प्रजातियों वाले पक्षियों पर गौर किया था। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष निकालने के लिए उस दूरी को मापा, जिस पर पक्षी मनुष्य के पास आने पर उड़ जाते थे। प्राग में स्थित चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज की पारिस्थितिकीविद् और अध्ययन की सह-लेखिका यानिना बेनेडेट्टी ने कहा, "एक महिला होने के नाते, मुझे आश्चर्य हुआ कि पक्षियों ने हमारे प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दी।"

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