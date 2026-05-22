एमा दात्शी के बाद एक बार खा कर देखें भूटान की मशहूर शामू दात्शी, जानें रेसिपी

शामू दात्शी भूटान का एक मशहूर पारंपरिक व्यंजन है, जो मशरूम और चीज के मेल से बनता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। शामू दात्शी को बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इस लेख में हम आपको शामू दात्शी की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और चावल या तिंग्मो के साथ बना सकते हैं।

सामग्री शामू दात्शी के लिए जरूरी चीजें शामू दात्शी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे ताजा मशरूम, चीज, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें मक्खन या तेल भी डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार किया जा सकता है, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा। इसका स्वाद एमा दात्शी से थोड़ा अलग होता है।

#1 मशरूम को तैयार करें सबसे पहले ताजा मशरूम को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आपके पास ताजे मशरूम नहीं हैं तो आप सूखे मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूखे मशरूम को पहले पानी में भिगोकर नरम कर लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा मक्खन या तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए मशरूम डालकर उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इससे मशरूम का स्वाद बढ़ जाएगा और वह व्यंजन में अच्छी तरह मिल जाएगा।

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#2 प्याज और लहसुन भूनें मशरूम भूनने के बाद उसी पैन में बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन डालें और उन्हें सुनहरा होने तक भूनें। जब प्याज और लहसुन अच्छी तरह भुन जाएं तो इसमें कद्दूकस की हुई अदरक भी डाल सकते हैं, जिससे व्यंजन को एक अलग ही स्वाद मिलेगा। इन सभी चीजों को मिलाकर पकाएं, ताकि उनका स्वाद अच्छी तरह मिल जाए और शामू दात्शी का बेस तैयार हो सके। आप चाहें तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं।

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#3 चीज मिलाएं जब प्याज, लहसुन और मशरूम अच्छी तरह पक जाएं तो इसमें अपनी पसंद की चीज डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो चीज की जगह चीज स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे व्यंजन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि पनीर या चीज अच्छी तरह मेल हो जाएं और सभी मसाले आपस में मिलकर एक बेहतरीन स्वाद दें।