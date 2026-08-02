भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं? इस तरह बनाएं यात्रा की पूरी योजना

भीमाशंकर मंदिर इस गांव का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी बनावट बहुत ही खास है।

इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यहां की मूर्तियां और नक्काशी बहुत सुंदर हैं।

इस मंदिर में दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक अनुभव होता है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श है।