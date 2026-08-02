भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं? इस तरह बनाएं यात्रा की पूरी योजना
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमाशंकर एक छोटा-सा गांव है, जो अपने प्राचीन ज्योतिर्लिंग और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला में स्थित यह स्थान हरी-भरी घाटियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। भीमाशंकर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस जगह का शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं।
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भीमाशंकर मंदिर की करें यात्रा
भीमाशंकर मंदिर इस गांव का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी बनावट बहुत ही खास है।
इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यहां की मूर्तियां और नक्काशी बहुत सुंदर हैं।
इस मंदिर में दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक अनुभव होता है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श है।
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भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य देखें
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहां अलग-अलग प्रकार के पक्षी और जानवर देखने को मिलते हैं।
इस अभयारण्य में ट्रेकिंग करने का भी मजा लिया जा सकता है। यहां की हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएंगे।
अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और वन्यजीवन को करीब से देखना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए आदर्श है। यहां आने पर जानवरों को परेशान न करें।
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नाग फणीश्वर झील पर जाएं
नाग फणीश्वर झील भीमाशंकर गांव के पास स्थित एक खूबसूरत झील है, जहां आप शांति से समय बिता सकते हैं। इस झील के आसपास हरियाली है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है।
यहां बैठकर सूर्योदय या सूर्यास्त का नजारा देखना बहुत ही मनमोहक अनुभव है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताना चाहते हैं तो नाग फणीश्वर झील आपके लिए आदर्श स्थान हो सकती है।
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भीमाशंकर गुफाओं की करें सैर
भीमाशंकर गुफाएं प्रकृति प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों, दोनों के लिए रोचक स्थान हैं। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला देखने लायक है, जो आपको अतीत की याद दिलाएगी।
यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दृश्य बहुत सुंदर है।
अगर आप इतिहास और प्रकृति, दोनों में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श हो सकती है।
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भीमाशंकर कब जाएं?
भीमाशंकर जाने का सबसे अच्छा समय मानसून या सर्दियों का मौसम होता है। मानसून में यहां की हरियाली बहुत ही मनमोहक लगती है, वहीं सर्दियों में ठंडक महसूस होती है, जो यात्रा को और भी सुखद बनाती है।
गर्मियों में भी यहां का तापमान सामान्य रहता है, लेकिन उमस हो सकती है। इसलिए, इस मौसम में हल्के कपड़े पहनें और पानी अधिक मात्रा में पिएं।
यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है।