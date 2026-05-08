मानसून के दौरान लंबी यात्रा पर ले जाएं ये 5 स्नैक्स, नहीं होगा भूख का अहसास

मानसून के दौरान लंबी यात्रा पर जाने से पहले हर किसी की चाह होती है कि यात्रा आरामदायक हो। इसके लिए लोग कई उपाय भी अपनाते हैं, जिनमें से एक है कि यात्रा पर कुछ सेहतमंद और स्वादिष्ट स्नैक्स ले जाना। हालांकि, मानसून में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जो नमी से प्रभावित न हो और ठंडे या गर्म खाने की जरूरत न हो। आइए आज हम आपको 5 ऐसे यात्रा स्नैक्स के बारे में बताते हैं।

#1 मूंगफली मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-B और जिंक जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो इसे एक बेहतरीन स्नैक बनाते हैं। इसके अलावा मूंगफली का सेवन दिल की बीमारियों का खतरा कम करने, शुगर को नियंत्रित रखने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यात्रा के दौरान मूंगफली का सेवन करने के लिए पहले इसे भूनें और फिर इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर अपनी जेब में रखें। यह स्नैक स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों है।

#2 भुने चने भुने चने में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व पेट की सेहत को बनाए रखने, ऊर्जा बढ़ाने और मांसपेशियों की मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भुने चने का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने, वजन संभालने और शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकता है। यात्रा के दौरान भुने चने का सेवन करने के लिए पहले चनों को सूखे तवे पर भूनें।

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#3 मखाने मखाना फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्वों का एक अच्छा स्त्रोत है। ये पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मखाने का सेवन कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों के जोखिम कम करने के साथ-साथ त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। यह स्नैक हल्का और पौष्टिक है।

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#4 खजूर और किशमिश का मिश्रण खजूर और किशमिश का मिश्रण भी एक बेहतरीन यात्रा स्नैक हो सकता है। यह मिश्रण न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिल सकती है और पाचन की कार्यक्षमता को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यह मिश्रण हड्डियों को मजबूत बनाने, वजन संभालने और शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकता है।