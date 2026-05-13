रेनकोट और छाता खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई परेशानी

मानसून के दौरान बारिश से बचाव के लिए रेनकोट और छाता सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले सामान हैं। ऐसे में अगर आप इनकी खरीदारी करने वाले हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें ताकि ये आपकी जरूरतों के मुताबिक हो। सही रेनकोट और छाता खरीदने से आप बारिश में भी सुखद अनुभव कर सकते हैं और भीगे भी नहीं। आइए जानते हैं कि रेनकोट और छाता खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 रेनकोट का सही कपड़ा चुनें रेनकोट खरीदते समय उसके कपड़े पर ध्यान देना जरूरी है। पॉलीएस्टर, नायलॉन और गोर टेक्स जैसे पानी रोकने वाले कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। ये कपड़े बारिश के पानी को रोकने में मदद करते हैं और जल्दी सूखते हैं। इसके अलावा इनसे आरामदायक महसूस होता है। सूती रेनकोट न खरीदें क्योंकि यह पानी को रोक नहीं पाता और जल्दी गीला हो जाता है। इस तरह के कपड़े बारिश में पहनना ठीक नहीं है।

#2 आकार और फिटिंग पर ध्यान दें रेनकोट की फिटिंग बहुत जरूरी होती है। यह सुनिश्चित करें कि रेनकोट आपका पूरा शरीर ढक सके, खासकर जब आप कुछ पहनते या हटाते हों तो इसमें कोई परेशानी न हो। ढीला रेनकोट पहनना बेहतर होता है ताकि आप इसके अंदर कुछ भी पहन सकें। इसके अलावा अगर आपका रेनकोट ढीला होगा तो यह आपको ज्यादा आरामदायक महसूस कराएगा और आप बारिश से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

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#3 हुड और बेल्ट का चयन करें एक अच्छा रेनकोट वह होता है, जिसमें सिर ढकने के लिए हुड और कमर के लिए बेल्ट दोनों हों। हुड आपके सिर को बारिश से बचाता है और बेल्ट आपकी कमर को सिकोड़ती है, जिससे यह देखने में ज्यादा आकर्षक लगता है। अगर आपका रेनकोट बिना हुड वाला हो तो उसे पहनने से पहले एक छाता जरूर ले लें। इससे आपका सिर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और आप बारिश से भीगने से बच सकेंगे।

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#4 रंग और डिजाइन पर ध्यान दें मानसून में रंगों का चुनाव भी जरूरी होता है क्योंकि गहरे रंग जल्दी सूख जाते हैं जबकि हल्के रंग गीले होने पर अधिक दिखते हैं। इसलिए अपने रेनकोट का रंग ऐसा चुनें जो दोनों गुणों से युक्त हो यानी जल्दी सूखने वाला और आकर्षक दिखने वाला। इसके अलावा डिजाइन भी सोच-समझकर चुनें ताकि बारिश में भी आप स्टाइलिश दिखें और सुरक्षित रहें। इस तरह आप मानसून के दौरान भीड़भाड़ से बच सकते हैं।