गर्मियों के दौरान महाराष्ट्र की इन 5 जगहों का करें रुख, यात्रा बन जाएगी शानदार
क्या है खबर?
महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह राज्य समुद्र तटों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक में कई पर्यटन स्थलों का घर है। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां ठंडक के साथ रोमांच भी मिले तो महाराष्ट्र के ये पर्यटन स्थल आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। आइए इन जगहों के बारे में जानते हैं।
#1
महाबलेश्वर
महाबलेश्वर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह जगह अपने स्ट्रॉबेरी बागानों, झरनों और हरे-भरे जंगलों के लिए मशहूर है। यहां आप वेन्ना झील पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां से आप आर्थर सीट, विल्सन पिक्चर पॉइंट और लिंब्रिक फॉल्स जैसे कई खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।
#2
अलीबाग
मुंबई के पास स्थित अलीबाग एक लोकप्रिय समुद्र तट स्थल है। यहां आप किले, मंदिर और समुद्र तट के किनारे का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप नवी मुंबई स्थित बेलापुर किला, किल्ला अलिबाग, किल्ला कर्णेश्वर और किल्ला सीरोल आदि भी देख सकते हैं। अलीबाग में आप विभिन्न प्रकार की जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और ताज फोर्टागा बीच रिजॉर्ट में ठहर भी सकते हैं।
#3
लोनावला
लोनावला महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। यहां पर आप किले, झीलें और झरने देख सकते हैं। लोनावला में आप फैंटसी फन पार्क, डेक्कन गोल्डन रिजॉर्ट, गोल्डन वैली रिजॉर्ट, द फर्न हिल रिजॉर्ट आदि में ठहर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवा आपको एक नई ताजगी का अहसास दिलाएगी।
#4
कर्नाला
कर्नाला मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जो अपने पक्षी अभयारण्य के लिए मशहूर है। यहां विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। कर्नाला किला भी यहां का एक प्रमुख आकर्षण है, जहां से पूरे क्षेत्र का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत माहौल भी पर्यटकों को बहुत पसंद आता है।
#5
कर्जत
कर्जत मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, झरने, गुफाएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। कर्जत में आप भंडारडरा जलाशय, कडावली गुफाएं, भिवपुरी बांध आदि स्थानों पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां आप ट्रेकिंग, चढ़ाई जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं।