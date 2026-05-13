जून में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का आएगा मजा

गर्मियों के अंत के करीब आते ही मानसून की दस्तक के साथ उमस और बारिश की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में अगर आप इस मौसम में घूमने की योजना बना रहे हैं तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप मानसून के दौरान घूमने जा सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के दौरान घूमने का अपना अलग ही मजा है।

#1 लातूर (महाराष्ट्र) लातूर एक सुंदर शहर है, जो महाराष्ट्र में है। यह जगह अपने पुराने किलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां आप लातूर का किला, मल्लिकार्जुन मंदिर और बौद्ध स्तूप जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के हरे-भरे बागान और शांति आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। लातूर मानसून के दौरान अपनी हरियाली और ताजगी के लिए भी जाना जाता है।

#2 मुन्नार (केरलम) केरलम का मुन्नार एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपने चाय बागानों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहां की ठंडी जलवायु और शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा। बारिश के दौरान मुन्नार की हरियाली और ताजगी बढ़ जाती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहां आप चाय बागानों के बीच ट्रेकिंग कर सकते हैं या बस चाय का आनंद ले सकते हैं। मुन्नार में बारिश का मौसम भी बेहद सुहावना होता है।

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#3 कास पठार (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र में स्थित कास पठार अपनी अनोखी वनस्पतियों और फूलों के लिए मशहूर है। सितंबर से अक्टूबर तक यहां लाखों की संख्या में कास फूल खिलते हैं, जो इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। बारिश के दौरान यहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये फूल खिलते हैं। इसके अलावा कास पठार में कई प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं।

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#4 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और पहाड़ी रेलवे के लिए मशहूर है। यहां से कंचनजंगा पर्वत का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। बारिश के दौरान दार्जिलिंग का मौसम ठंडा रहता है, जो इसे यात्रा करने के लिए आदर्श बनाता है। इसके अलावा यहां के चाय बागानों में घूमकर आप ताजगी महसूस कर सकते हैं। दार्जिलिंग में छोटी ट्रेन की सवारी करना भी एक अनोखा अनुभव है।