इन 5 जगहों पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है लोहड़ी का त्योहार

लोहड़ी पंजाबियों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जिसे हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार अगर आप लोहड़ी पर छुट्टियों में घूमने जाने वाले हैं तो इन पांच जगहों का रुख करें। यहां आपको पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह का मजा एकसाथ मिलेगा।

#1 अमृतसर अमृतसर लोहड़ी मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां लोहड़ी पर खास आयोजन होते हैं, जिनमें पारंपरिक नाच-गाना होता है। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी है, जहां आप शांतिपूर्ण माहौल में समय बिता सकते हैं। यहां की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने के लिए यह एक खास जगह है।

#2 लुधियाना लुधियाना पंजाब का एक प्रमुख शहर है, जो अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहां पर भी लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लुधियाना में आप पारंपरिक पंजाबी खाने का स्वाद ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप पारंपरिक लोहड़ी उत्सव का आनंद ले सकते हैं। यहां की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने के लिए यह एक खास जगह है।

#3 चंडीगढ़ चंडीगढ़ भारत का एक सुंदर शहर है, जिसे 'द सिटी ब्यूटीफुल' भी कहा जाता है। यहां पर भी लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। चंडीगढ़ में आप आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ पारंपरिक पंजाबी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के पार्क और झीलों में घूमने का मजा भी लिया जा सकता है। यहां की रातें बहुत शानदार होती हैं, जिनमें आप संगीत और नाच-गाने का आनंद ले सकते हैं।

#4 दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते हर त्योहार को खास बनाती है। दिल्ली में लोहड़ी मनाने का अपना ही मजा होता है। यहां पर कई जगहों पर आग जलाई जाती है, जहां लोग इकट्ठा होकर गाने-नाचने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा आप यहां की कई ऐतिहासिक जगहों का भी भ्रमण कर सकते हैं। दिल्ली में आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आपका लोहड़ी समारोह यादगार बन जाएगा।