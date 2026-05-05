मानसून के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा बन जाएगी मजेदार

मानसून के दौरान कई लोग घूमने के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि इस मौसम में कई जगहें बेहद खूबसूरत लगने लगती हैं। मानसून में ठंडक का अहसास भी होता है और बारिश की हल्की फुहारें आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकती हैं। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान घूमने के लिए 5 बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप बारिश के बीच प्राकृतिक नजारे का आनंद ले सकते हैं।

#1 महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपने स्ट्रॉबेरी बागानों और 30 से अधिक दर्शनीय स्थलों के लिए मशहूर है। यहां से आप वेन्ना झील, प्राण फॉल्स, पाचगनी, लिंगमाला फॉल्स और लॉर्ड माउंटबेटन पॉइंट आदि जगहों पर जा सकते हैं। मानसून के दौरान महाबलेश्वर की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव दे सकती है। यहां आप परिवार संग पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 अर्बुदा पर्वत राजस्थान के आदिवासी इलाके में स्थित अर्बुदा पर्वत एक खूबसूरत जगह है, जो मानसून के दौरान काफी आकर्षक लगती है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। यहां आप पैदल यात्रा, कैंपिंग और प्रकृति की गोद में समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। मानसून में यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपके अनुभव को और भी खास बना सकती है। अर्बुदा पर्वत की यात्रा आपको अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

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#3 खज्जियार खज्जियार को 'मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह जगह अपने हरे-भरे मैदानों, घास के मैदानों और घने जंगलों के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव दे सकती है। यहां आप पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और पैदल यात्रा जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। खज्जियार की यात्रा आपको प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अनुभव प्रदान करेगी।

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#4 कास पठार महाराष्ट्र में स्थित कास पठार अपने अनोखे फूलों के लिए जाना जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच यहां फूल खिलते हैं, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव दे सकती है। यहां आप पैदल यात्रा और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। कास पठार की यात्रा आपको अनोखा अनुभव प्रदान करेगी, जहां आप प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं।