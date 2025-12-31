नए साल के अवसर पर प्रवेशद्वार पर लगाएं ये 5 पौधे, मिलेगी सकारात्मकता 

प्रवेशद्वार पर पौधे लगाने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। लोग इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। नए साल में शुभ फल देने के लिए आपको ऐसे पौधे लगाने चाहिए, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। आइए आज हम आपको नए साल में प्रवेशद्वार पर लगाने के लिए पांच ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो धन आकर्षित करने और घर में समृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं।

#1 मनी प्लांट मनी प्लांट को 'धन का पौधा' भी कहा जाता है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। इसे घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है, लेकिन प्रवेशद्वार के पास इसे रखना शुभ माना जाता है। इसे नियमित रूप से पानी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए।

#2 लकी बैंबू लकी बैंबू भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे अपने प्रवेशद्वार पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। लकी बैंबू को पानी में उगाया जा सकता है, जिससे इसकी देखभाल करना आसान हो जाता है। इसे सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए ताकि इसका विकास सही तरीके से हो सके। इस पौधे को भी बार-बार बदलने की जरूरत नहीं होती।

#3 एरेका पाम एरेका पाम एक ऊंचा और घना पौधा है, जो आपके प्रवेशद्वार को हरा-भरा बनाता है और ताजगी प्रदान करता है। यह पौधा हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को अवशोषित करके उसे साफ करता है। इसे भी नियमित पानी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए ताकि इसका विकास सही तरीके से हो सके। एरेका पाम को भी समय-समय पर पोषण की जरूरत होती है।

#4 पीस लिली पीस लिली एक ऐसा पौधा है, जो आपके प्रवेशद्वार को सुंदर दिखाने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस पौधे को भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। इसे भी सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए ताकि इसका विकास सही तरीके से हो सके। पीस लिली को हल्का-फुल्का पानी देने की जरूरत होती है, लेकिन इसे ज्यादा नमी नहीं चाहिए होती।