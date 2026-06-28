कोरियाई ह्वाचे में मिलाएं ये भारतीय फल

कोरियाई व्यंजन 'ह्वाचे' में शामिल करें ये भारतीय फल, स्वाद हो जाएगा दोगुना

लेखन सयाली 06:25 pm Jun 28, 202606:25 pm

क्या है खबर?

ह्वाचे एक कोरियाई मीठा व्यंजन है, जो फलों के मेल से बनाया जाता है। यह विशेष अवसरों पर बनाया जाता है और इसमें ताजे और मीठे फल उपयोग किए जाते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि गर्मी से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे भारतीय फलों के बारे में बताएंगे, जो ह्वाचे में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसका आनंद बढ़ा सकते हैं।