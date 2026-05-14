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त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 शहद के फेस पैक
त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार शहद के फेस पैक

त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 शहद के फेस पैक

लेखन अंजली
May 14, 2026
12:35 pm
क्या है खबर?

शहद एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है, जो त्वचा की देखभाल में अहम भूमिका निभा सकता है। यह न केवल त्वचा को पोषण देता है, बल्कि इसे चमकदार और मुलायम भी बनाता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं। आइए आज हम आपको शहद के कुछ फेस पैक बनाने के तरीके बताते हैं, जो आपकी त्वचा को निखारने में मदद कर सकते हैं।

#1

शहद और नींबू का फेस पैक

सामग्री: एक चम्मच शहद और कुछ बूंद नींबू का रस। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में शहद और नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को साफ चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देता है और नींबू का विटामिन-C त्वचा की चमक बढ़ाता है, जिससे आपका चेहरा तरोताजा और निखरा हुआ दिखता है।

#2

शहद और दही का फेस पैक

सामग्री: एक चम्मच शहद और दो चम्मच दही। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में शहद और दही मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की नमी बनाए रखता है और इसे मुलायम बनाता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की गंदगी को हटाता है, जिससे आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ दिखती है।

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#3

शहद और एलोवेरा का फेस पैक

सामग्री: एक चम्मच शहद और एलोवेरा जेल। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में शहद और एलोवेरा जेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे मुलायम बनाता है। एलोवेरा जेल में मौजूद विटामिन-E त्वचा को पोषण देता है, जिससे आपकी त्वचा निखरी हुई और स्वस्थ दिखती है।

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#4

शहद और हल्दी का फेस पैक

सामग्री: एक चम्मच शहद और चुटकी भर हल्दी। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में शहद और हल्दी मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक छोड़ दें। फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की रंगत सुधारता है और इसे चमकदार बनाता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं।

#5

शहद और ओटमील का फेस पैक

सामग्री: दो चम्मच ओटमील पाउडर और एक चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: ओटमील पाउडर और शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक मृत कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। ओटमील त्वचा की गंदगी को साफ करता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और निखरी हुई दिखती है।

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