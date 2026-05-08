व्यस्त सुबह के लिए बेहतरीन हैं ये 5 गुजराती नाश्ते, जानिए बनाने का तरीका
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गुजरात का पारंपरिक नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप व्यस्त सुबह के लिए कुछ नया और सेहतमंद खोजना चाहते हैं तो गुजराती नाश्ता आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको गुजराती नाश्ते की कुछ ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिन्हें कुछ ही मिनट में बनाया जा सकता है और ये स्वाद में भी बेहतरीन हैं।
#1
ढोकला
ढोकला एक प्रसिद्ध गुजराती नाश्ता है, जिसे बेसन और दही से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को पानी में घोलकर उसमें थोड़ी दही मिलाएं। फिर इसे कुछ मिनट भिगोने के बाद भाप में पकाएं। इसके बाद तड़का लगाएं जिसमें सरसों के बीज, हरी मिर्च और करी पत्ते होते हैं। इस तड़के को पकाए हुए ढोकले पर डालें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।
#2
खांडवी
खांडवी एक हल्का और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे बेसन और दही से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन और दही को मिलाकर पतला घोल तैयार करें, फिर इसे एक तवे पर पतली परत फैलाएं और पकने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे रोल करें और ऊपर से तड़का लगाएं जिसमें सरसों के बीज, हरी मिर्च और नारियल होता है। इसे चाय के साथ परोसें।
#3
थेपला
थेपला एक पौष्टिक परांठा है, जिसे गेहूं के आटे और मेथी या पालक जैसी सब्जियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तेल मिलाकर गूंथ लें, फिर इसमें मेथी या पालक डालकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है।
#4
उंधियू
उंधियू एक मिश्रित सब्जियों की सब्जी है, जिसमें शकरकंद, बैंगन, मटर आदि शामिल होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सभी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और मसाले मिलाकर पकाएं। इसके बाद इसमें गरम मसाला, नींबू का रस और तड़का लगाएं, जिसमें सरसों के बीज, हरी मिर्च और करी पत्ते होते हैं। इसे गर्मागर्म परोसें।
#5
फाफड़ा
फाफड़ा एक कुरकुरा नाश्ता है, जिसे बेसन से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें थोड़ी दही मिलाएं, फिर इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर पतली परतें फैलाएं और पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें। इन सभी रेसिपी को आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं।