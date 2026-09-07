गणेश चतुर्थी: भारत के बेहतरीन शहर, जहां सबसे धूम-धाम से मनाया जाता है गणेशोत्सव

मुंबई को गणेश चतुर्थी के उत्सव का केंद्र माना जाता है। यहां हर साल गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।

लालबाग के राजा का पंडाल सबसे मशहूर है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मुंबई के अन्य इलाकों में भी कई बड़े पंडाल सजाए जाते हैं।

यहां की खास बात यह है कि विसर्जन के दिन गणेश प्रतिमाओं को समुद्र में ले जाकर विसर्जित किया जाता है, जो देखने में बेहद भव्य और खास लगता है।