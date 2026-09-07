गणेश चतुर्थी: भारत के बेहतरीन शहर, जहां सबसे धूम-धाम से मनाया जाता है गणेशोत्सव
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अहम त्योहार है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी से शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान देशभर में बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। आइए जानते हैं भारत के ऐसे शहरों के बारे में, जहां गणेशोत्सव का जश्न देखने लायक होता है।
#1
मुंबई
मुंबई को गणेश चतुर्थी के उत्सव का केंद्र माना जाता है। यहां हर साल गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।
लालबाग के राजा का पंडाल सबसे मशहूर है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मुंबई के अन्य इलाकों में भी कई बड़े पंडाल सजाए जाते हैं।
यहां की खास बात यह है कि विसर्जन के दिन गणेश प्रतिमाओं को समुद्र में ले जाकर विसर्जित किया जाता है, जो देखने में बेहद भव्य और खास लगता है।
#2
पुणे
पुणे महाराष्ट्र का एक और प्रमुख शहर है, जो गणेशोत्सव के लिए जाना जाता है। इस शहर में गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है।
यहां की तिलक रोड, गुरुवार पेठ और खडकी इलाकों में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। पुणे का गणेशोत्सव इस त्योहार की पुरानी परंपराओं को जीवित रखता है।
यहां की मूर्तियों और झांकियों में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।
#3
हैदराबाद
हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां के पंडालों में भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं।
इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां त्योहार को और भी खास बना देती हैं। यहां के मशहूर पंडालों में खैरताबाद गणेश सबसे बड़ा आकर्षण होता है।
विसर्जन के दिन यहां की सड़कों पर भक्तों की भीड़ और झांकियों का नजारा देखने लायक होता है।
#4
बेंगलुरु
बेंगलुरु में गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक और आधुनिक झांकियों के साथ मनाया जाता है। यहां के पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियां बेहद सुंदर और ध्यान खींचने वाली होती हैं।
साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाच-गाना और स्थानीय परंपराओं का प्रदर्शन होता है। बेंगलुरु का गणेशोत्सव न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी बेहद खास होता है।
यहां का मौसम भी उत्सव को खास बना देता है।