भारत में कैंपिंग का आनंद लेने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, जानिए

भारत में कैंपिंग एक रोमांचक और अनोखा अनुभव है। यह आपको प्रकृति के करीब लाने और शहर की हलचल से दूर शांति का आनंद लेने का मौका देता है। यहां की अलग-अलग जगहों पर आप तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और तारे गिन सकते हैं। इस लेख में हम आपको भारत की कुछ बेहतरीन कैंपिंग जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक यादगार समय बिता सकते हैं।

#1 माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यहां आप नक्की झील के किनारे तंबू लगा सकते हैं और नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर और गुरु शिखर जैसे दर्शनीय स्थल भी देखने लायक हैं। माउंट आबू में आप पहाड़ों के बीच शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं, जो इसे कैंपिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।

#2 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में आप नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं और फिर रात को तंबू में आराम कर सकते हैं। यहां आप योग और ध्यान सत्रों में भी भाग ले सकते हैं। ऋषिकेश की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं, जहां आप रोमांच और शांति दोनों का आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#3 वायनाड केरल का वायनाड अपने घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आप जंगल सफारी कर सकते हैं और तंबू लगा सकते हैं। वायनाड में आप सोपारा झरना, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कुरुव द्वीप जैसे स्थानों पर जा सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण कैंपिंग के अनुभव को और भी खास बना देते हैं। वायनाड में आप प्रकृति के करीब आकर एक यादगार समय बिता सकते हैं।

Advertisement

#4 किन्नौर हिमाचल प्रदेश का किन्नौर अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरी-भरी घाटियों के लिए जाना जाता है। यहां आप सांगला घाटी, छितकुल गांव, और कल्पा जैसे स्थानों पर जा सकते हैं। किन्नौर में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं और फिर रात को तंबू में आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराएं भी देखने लायक हैं, जो आपके कैंपिंग अनुभव को और भी खास बना सकती हैं।