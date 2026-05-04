नॉर्वे का खूबसूरत शहर है बर्गेन, यहां आप कर सकते हैं इन जगहों का रुख

नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्गेन एक बेहद खूबसूरत जगह है, जो अपने फियोर्ड्स, रंग-बिरंगे घरों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस शहर का समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। बर्गेन में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां आप नॉर्वे की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#1 फ्लोइएन पहाड़ पर ट्रेकिंग करें फ्लोइएन पहाड़ बर्गेन का एक खास पर्यटन स्थल है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस पहाड़ पर ट्रेकिंग करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए केबल कार सेवा भी उपलब्ध है, जो आपको आसानी से ऊपर तक ले जाती है। ऊपर पहुंचकर आप शहर के साथ-साथ आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और शांत माहौल मन को सुकून देता है।

#2 ब्रुगेन ग्रेन शहर की सैर करें ब्रुगेन ग्रेन बर्गेन का पुराना हिस्सा है, जहां आप पुराने समय की झलक देख सकते हैं। यहां की संकरी गलियां, लकड़ी के रंग-बिरंगे घर और पत्थर की सड़कें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। इस क्षेत्र में घूमते हुए आपको नॉर्वे की पारंपरिक वास्तुकला और संस्कृति का अनुभव होगा। यहां कई छोटे-बड़े कैफे और दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और पारंपरिक भोजन का आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#3 कोर्नेशिया फियोर्ड पर नाव की सवारी करें कोर्नेशिया फियोर्ड बर्गेन के आसपास स्थित एक सुंदर जलमार्ग है, जहां नाव की सवारी करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इस फियोर्ड की सैर करते हुए आप हरे-भरे पहाड़ों, झरनों और छोटे-छोटे गांवों को देख सकते हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। नाव की सवारी करते हुए आपको नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव होगा। यह यात्रा आपको शांतिपूर्ण माहौल में ले जाती है, जो मन को सुकून देता है।

Advertisement