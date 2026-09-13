रात को गर्म पानी में पैर डालने के फायदे

रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर डालने के 5 फायदे

लेखन सयाली 07:05 pm Sep 13, 202607:05 pm

क्या है खबर?

रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर डालना एक पुरानी आदत है, जो शरीर और मन को आराम देती है। यह न केवल तनाव को कम करने में मदद करती है, बल्कि अच्छी नींद लाने और शरीर की थकान मिटाने में भी असरदार होती है। साथ ही यह पैरों की सेहत को सुधारने और त्वचा को मुलायम बनाने में भी मददगार है। आइए जानते हैं कि इस आदत को अपनाने से आपको और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।