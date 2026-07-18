महिलाएं मुलायम बालों के लिए अपना रही हैं बाल धोने का उल्टा तरीका, जानिए इसके फायदे

बालों को धोते समय इस खास तकनीक को अपनाने से बालों में चमक भी बढ़ती है। इसमें सबसे पहले कंडीशनर लगाने से बालों की ऊपरी परत को पोषण मिलता है और वे मुलायम बनते हैं।

इसके बाद बाल धोने के शैंपू का इस्तेमाल करने से बालों की गंदगी निकल जाती है और उनमें से किसी भी तरह का तेल या धूल-मिट्टी की वजह से होने वाली समस्या दूर हो जाती है।

इससे बालों की चमक भी बढ़ती है।