महिलाएं मुलायम बालों के लिए अपना रही हैं बाल धोने का उल्टा तरीका, जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
बालों की देखभाल करने के लिए कई लोग बाल धोने का उल्टा तरीका अपनाते हैं। इसमें सबसे पहले बालों पर कंडीशनर और फिर बाल धोने का शैंपू लगाया जाता है। वैसे बालों को धोने का तरीका हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन बाल धोने के उलटे तरीके से बालों को काफी फायदा हो सकता है। अगर आप भी ऐसा बाल धोते हैं तो आपको ये फायदे मिल सकते हैं।
#1
बालों के लिए है फायदेमंद
गर्मियों में नहाते समय बालों को धोने का उल्टा तरीका अपनाने से बालों को काफी फायदा मिल सकता है।
सबसे पहले बालों को कंडीशनर से धोने से बालों की नमी बरकरार रहती है और बाल रूखे नहीं होते।
इसके बाद बाल धोने के शैंपू का इस्तेमाल करने से बाल साफ हो जाते हैं और उनमें से गंदगी पूरी तरह निकल जाती है।
इसके अलावा यह तरीका बालों की जड़ों को मजबूत भी बनाता है।
#2
बालों को बनाता है अधिक चमकदार
बालों को धोते समय इस खास तकनीक को अपनाने से बालों में चमक भी बढ़ती है। इसमें सबसे पहले कंडीशनर लगाने से बालों की ऊपरी परत को पोषण मिलता है और वे मुलायम बनते हैं।
इसके बाद बाल धोने के शैंपू का इस्तेमाल करने से बालों की गंदगी निकल जाती है और उनमें से किसी भी तरह का तेल या धूल-मिट्टी की वजह से होने वाली समस्या दूर हो जाती है।
इससे बालों की चमक भी बढ़ती है।
#3
रूसी की समस्या से दिला सकता है छुटकारा
अगर आपको सिर की त्वचा पर सफेद परत की समस्या है तो भी आप बाल धोने का उल्टा तरीका अपना सकते हैं।
इसमें सबसे पहले बालों की जड़ों में अच्छी तरह से बाल धोने का कंडीशनर लगाएं और फिर शैंपू लगाएं।
इसके बाद बालों को पानी से धो लें। इसके बाद सिर को तौलिये से लपेट लें और फिर सिर को सुखाने के लिए पंखे के नीचे खड़े हों।
इससे सफेद परत की समस्या दूर हो सकती है।
#4
बालों को बनाता है मुलायम और चमकदार
बाल धोने के उल्टे तरीके से बालों की मुलायम बनावट भी बढ़ती है। इसमें सबसे पहले कंडीशनर लगाने से बाल मुलायम बनते हैं और उनमें से किसी भी तरह की समस्या दूर हो जाती है।
इसके बाद बाल धोने के शैंपू का इस्तेमाल करने से बालों की गंदगी निकल जाती है और उनमें से किसी भी तरह का तेल या धूल-मिट्टी की वजह से होने वाली समस्या दूर हो जाती है।
इससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।