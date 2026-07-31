नॉर्डिक वॉक के फायदे

क्या है नॉर्डिक वॉक? जानिए इससे मिलने वाले फायदे और इसे करने का सही तरीका

लेखन सयाली 05:20 pm Jul 31, 202605:20 pm

क्या है खबर?

नॉर्डिक वॉक एक प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसमें चलने के साथ-साथ छड़ी का उपयोग किया जाता है। यह अभ्यास न केवल शारीरिक सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इस लेख में हम नॉर्डिक वॉक के विभिन्न फायदों और इसे सही तरीके से करने के कुछ आसान तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। इसका नियमित अभ्याद आपको कई फायदे प्रदान कर सकता है।